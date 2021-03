Premier League, Brighton-Newcastle 3-0: successo importante in chiave salvezza. La classifica aggiornata

Il Brighton trova un successo fondamentale contro il Newcastle per 3-0.

Una partita dominata in lungo e in largo dai padroni di casa che non hanno mai lasciato l’iniziativa agli ospiti. La sfida era di vitale importanza con le due squadre che sono pienamente invischiate nella lotta salvezza. Con questa vittoria i padroni di casa si issano al sedicesimo posto a quota 32 punti, staccando proprio il Newcastle in diciassettesima piazza che di punti ne ha 28. I gol sono stati siglati da Leandro Trossard, Danny Welbeck e Neal Maupay.

Di seguito la classifica aggiornata.