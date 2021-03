Premier League, Fulham-Leeds 1-2: Raphinha e Bamford regalano il successo agli ospiti. La classifica aggiornata

Il Leeds trova un successo importante sul Fulham per 2-1.

La squadra del Loco Bielsa gioca come suo solito una partita aperta senza avere paura dell’avversario. I padroni di casa invece continuano a perdere e l’incubo retrocessione comincia seriamente a preoccupare. Il Leeds con questo successo sale all’undicesimo posto in classifica mentre il Fulham rimane terzultimo, a due punti di distanza dal Newcastle quartultimo. I gol sono stati segnati da Bamford e Raphinha per gli ospiti, mentre da Andersen per il Fulham.

Di seguito la classifica aggiornata.