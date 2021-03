Premier League, Brighton-Leicester 1-2: le foxes trovano il successo in rimonta. La classifica aggiornata

Il Leicester soffre, va in svantaggio ma alla fine rimonta e si impone sul Brighton per 2-1.

Premier League, Cassano: “Il Manchester City di un altro pianeta. Le difficoltà del Liverpool? Comprensibili”

Dopo una leggera flessione la squadra capitanata da Jamie Vardy trova un successo fondamentale per rimanere in zona Champions League. Il Brighton invece non sfrutta un’occasione per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione e rimane al sedicesimo posto con 26 punti. Per i padroni di casa la rete del vantaggio è stata segnata da Adam Lallana, mentre i gol delle foxes che hanno permesso al Leicester di ribaltare il risultato sono stati firmati da Iheanacho e Amartey.

Di seguito la classifica aggiornata.