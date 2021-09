Manchester Utd, Solskjaer: “Cavani top player. Con Ronaldo coppia formidabile”

Le dichiarazioni del tecnico dei Red Devils sulla potenziale convivenza nel ruolo di centravanti di Cristiano Ronaldo e Edinson Cavani

Ottimo inizio di stagione per il Manchester United. I Red Devils dopo le ottime cose fatte intravedere negli anni passati hanno deciso di ampliare ulteriormente il proprio bagaglio offensivo con l'arrivo di CR7, tassello fondamentale per implementare la mentalità vincente e raggiungere risultati di spessore in chiave nazionale e internazionale.

Reparto offensivo che lascia grande spazio all'inventiva del tecnico Ole Gunnar Solskjaer, che potrà contare sulle qualità di Bruno Fernandes, Marcus Rashford ed Edinson Cavani oltre al sopracitato Cristiano Ronaldo. Le condizioni fisiche non ottimali dell'uruguaino non hanno fin qui dato la possibilità all'allenatore norvegese di schierarlo in coppia con l'asso portoghese.

Nella conferenza stampa odierna, Solskjaer presentando la sfida all'Aston Villa, ha sciolto le riserve sulle condizioni fisiche dell'ex Palermo e ha sottolineato come sia un giocatore fondamentale e complementare a Cristiano Ronaldo: "Sarà emozionante vederli insieme, sono sicuro che sarà una grande coppia. Sono due giocatori che vogliono sempre segnare e ci aiuteranno visto che molte squadre si chiudono contro di noi. Non vedo l'ora. Ronaldo? Sapevamo che avrebbe avuto un grande impatto dentro e fuori dal campo, è sempre molto professionale. Per ottenere il massimo nella sua carriera è stato sempre molto disciplinato e sono sicuro che questo si ripercuoterà sui compagni di squadra. Il fatto che segni è un ulteriore aiuto. Sono stato felice del suo ritorno, è un uomo diverso rispetto a quando giocavamo insieme ed è assolutamente al top. Il ritmo di lavoro, il suo atteggiamento nei confronti delle partite, la comunicazione, tutto è perfetto. Sa che non giocherà tutte le partite; quando sentirà di non essere pronto, ci faremo una bella chiacchierata".