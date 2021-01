Manchester United, tutti pazzi per Diallo: le magie di Amad e il video su Twitter, Solskjaer pregusta il debutto dell’ex Atalanta con i Red Devils

Amad Diallo: il ragazzo prodigio che farà innamorare tutti i tifosi dell’Old Trafford.

Il centrocampista da poco in forza al Manchester United ha iniziato a sorprendere tutti già in allenamento grazie alle sue doti balistiche con il pallone tra i piedi. Secondo quanto infatti riportato dall’edizione online del Dailymail, i tifosi del club della famiglia Edwards sarebbero letteralmente impazziti dopo un video postato dalla pagina ufficiale della società sul social Twitter e riportato di seguito.

Pertanto i fan dello United potrebbero non dover aspettare molto prima di vedere il loro nuovo gioiello in azione, infatti Solskjaer ha confermato che Diallo potrebbe fare il suo esordio con la maglia dei Red Devils molto presto: “Con Amad penso che sia uno scenario diverso, è appena arrivato ma sta attraversando un buon momento di forma e sta seguendo un programma di allenamento molto ferreo. Lo guardiamo da alcuni anni e lo abbiamo visto qui giocare nella UEFA Youth League per i più giovani. Ovviamente ha abilità speciali: ottimo equilibrio, legge molto bene la partita e per essere un ragazzo sembra molto maturo nel processo decisionale. Un talento che siamo entusiasti di aiutare nel percorso di crescita. Ovviamente sappiamo bene che è molto giovane e che dunque avrà bisogno di tempo per imparare bene il mestiere e per ambientarsi in un nuovo paese e ad un nuovo stile di gioco, perciò è necessario avere pazienza. Non passerà però molto tempo, mi sembra, prima di poterlo fare esordire”, ha detto il boss dell’Old Trafford ai microfoni del sito ufficiale del club.