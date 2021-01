Calciomercato Manchester United, è rebus Facundo Pellistri: Solskjaer vorrebbe trattenerlo, ma il suo agente..

Le ultime indiscrezioni di calciomercato arrivano dalla Premier League.

Inter Miami, Phil Neville è il nuovo tecnico: l’ex Manchester United guiderà Higuain in MLS

Facundo Pellistri è un giovane calciatore uruguaiano, ala offensiva del Manchester United. Il diciannovenne si è trasferito nel corso di quest’estate nei Red Devils, dopo aver convinto tutti la scorsa stagione con la maglia del Peñarol, società calcistica di Montevideo in Uruguay. Il rebus però sta nel fatto che il giovane jolly offensivo non ha trovato spazio alla corte del tecnico Solskjaer, in questa prima parte della stagione.

Manchester United, Rio Ferdinand: “Solskjaer e i ragazzi stanno facendo bene, ma devono stare attenti a una cosa”

L’agente dell’esterno uruguaiano ritiene che il 19enne andrà a giocare temporaneamente in prestito in un club spagnolo. Il boss dell’Old Trafford insiste però sul fatto che Pellistri “abbia tutte le qualità tecniche necessarie per avere successo“. La volta che, il promettente calciatore, è andato più vicino a entrare a far parte dell’unici della squadra di Manchester è stato uno scialbo posto in panchina per le partite del girone di Champions League contro Paris Saint Germain e Istanbul Basaksehir. Hanno dunque più aspettative Edgardo Lasalvia ed il suo assistito: “Ci stiamo lavorando, sicuramente la destinazione è la Spagna“. Ma Solskjaer ha sottolineato: “Facundo ha la forma perfetta per svilupparsi al Man United e ha tutte le qualità tecniche e la mentalità giusta necessarie per diventare un giocatore di punta qui. Non vediamo l’ora di lavorare con lui per realizzare il suo potenziale nei prossimi anni“.

Lo United ha reclutato Pellestri per 9 milioni di sterline dopo uno stupefacente rapporto di scouting del loro ex attaccante Diego Forlan. Ma con il collega Amad Diallo in arrivo dall’Atalanta questo mese, l’ex Peñarol è ancora più lontano dalla resa dei conti della prima squadra. Diallo, 18 anni, è già stato promosso alla squadra senior di Solskjaer e, secondo quanto riferito, anche scavalcando Jesse Lingard nell’ordine gerarchico.

Il profilo del giovane esterno offensivo sembra dunque interessare molto il tecnico dei Red Devils che, però, dovrà fare i conti con la volontà del calciatore di esprimere già da adesso tutta la mole del suo talento.