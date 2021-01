Manchester United-Sheffield, Solskjær a gamba tesa: “Presi due gol inammissibili, l’arbitraggio…”

I Red Devils sprecano e cadono all’Old Trafford.

Grande occasione fallita per il Manchester United e il tecnico Ole Gunnar Solskjær lo sa bene. Il pareggio maturato tra Everton e Leicester, infatti, avrebbe potuto far fluttuare la classifica del club della famiglia Edwards. Lo Sheffield United ha ottenuto solo la seconda vittoria della stagione e la prima all’Old Trafford dal 1973, dati pertanto che hanno mandato su tutte le fuori il coach norvegese.

Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal tecnico in mixed zone dopo il match di Premier League.

“Abbiamo tenuto sempre noi il pallino del gioco, ma abbiamo subito due brutti gol. Non abbiamo creato abbastanza. Non c’era magia, nessuno spazio in cui imbattersi. Hanno difeso bene, faccio infatti i miei complimenti a loro. Non avevamo idee e né abbiamo mai trovato soluzioni giuste“.

Chiosa finale sull’episodio dubbio nell’occasione del primo gol dello Sheffield: “Sharp si era scontrato con De Gea e non è stato fischiato fallo. E’ stato un errore dell’arbitro. Ma il secondo gol che abbiamo subito è inammissibile. Ma nessuna grande preoccupazione perché abbiamo visto così tanti risultati fuori dal comune nel corso di questa stagione “.