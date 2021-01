Manchester United-Sheffield, a Solskjær non basta Maguire: il tweet di Rio Ferdinand infiamma il web

Debacle interna all’Old Trafford per gli uomini di Ole Gunnar Solskjær.

Premier League, cade il Manchester United: Red Devils battuti dallo Sheffield, pari tra Everton e Leicester. La classifica aggiornata

Al Manchester United non è bastata la rete di Maguire per quella che sarebbe stata una vittoria fondamentale per continuare la corsa al titolo inglese, che ormai manca dalla stagione 2012-2013. Troppa attesa per un club costruito per vincere e tutto ciò non fa che aumentare aspettative e speranze di tifosi ed addetti ai lavori. Chi è stata una vera e propria bandiera dei Red Devils è Rio Ferdinand, che ha vestito la maglia della fredda cittadina inglese dal 2002 al 2014. Per l’ex QPR sono sei i scudetti vinti con la maglia del Manchester United ed adesso anche lui fa il tifo per Bruno Fernandes e compagni.

Manchester Utd-Leeds, Bruno Fernandes diretto a “Old Trafford”: la figlia non lo lascia andare, la scena diventa virale

Tuttavia, questa volta l’ex difensore – che ha fatto parte di quella squadra composta da fenomeni, quali Cristiano Ronaldo e Wayne Rooney –, ha scatenato la rabbia dei tifosi che tanto l’hanno acclamato negli scorsi anni a causa di un tweet che, secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, avrebbe fatto uscir fuori l’aspetto più scaramantico della tifoseria dei Red Devils.

Il pesante risultato è infatti arrivato dopo che Ferdinand aveva condiviso la sua soddisfazione nel vedere lo United sedere in cima alla classifica ad inizio di settimana. Molti fan hanno notato e apprezzato la tendenza dell’ex calciatore a mostrare la sua gioia per il successo della compagine guidata da Solskjaer, proprio però mentre la loro forma si andava sgretolando. Sono tanti i tifosi dei ‘Diavoli‘ che pertanto hanno commentato il tweet dell’ex Leeds scherzando intimandogli di “cancellare il suo account” in seguito alla brutta sconfitta.