Manchester Utd-Leeds, Bruno Fernandes diretto a “Old Trafford”: la figlia non lo lascia andare, la scena diventa virale

Non siamo di certo abituati a vedere siparietti di questo tipo nel mondo del calcio e in generale nello sport, ma nella quotidianità dei vari calciatori e sportivi succede probabilmente, e con assidua frequenza, anche questo.

L’episodio in questione ha come protagonista la figlioletta di Bruno Fernandes, colonna portante del Manchester United. La piccola ha però rischiato di incidere negativamente sulla prestazione dei Red Devils visto che ha provato ad impedire al papà di raggiungere i propri compagni di squadra in vista del match contro il Leeds. Il post social, con tanto di video girato dalla moglie, testimonia come il portoghese abbia faticato per la lasciare la propria abitazione.

Matilde si è aggrappata alla gamba del centrocampista lusitano proprio sull’uscio della porta, mettendolo in difficoltà. È certamente stata una fortuna per i tifosi dello United che alla fine la baby Fernandes abbia ceduto alle volontà del papà poiché domenica il classe 94′ è stato decisivo con una doppietta messa a segno nel 6-2 imposto dai Red Devils al Leeds.

