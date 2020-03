Manchester United, Petit: “Bruno Fernandes-Pogba? Solo uno dei due è leader naturale”

Il parere di Emmanuel Petit.

Bruno Fernandes è stato uno degli acquisti più costosi della sessione di calciomercato invernale appena trascorsa: il Manchester United ha infatti sborsato una grossa cifra pari a 55 milioni di sterline più bonus per strappare allo Sporting Lisbona il suo miglior talento. Il centrocampista portoghese ha ripagato immediatamente le aspettative, conquistando da subito un posto da titolare e realizzando tre gol e tre assist in appena otto gare tra Premier League (dove ha anche vinto il titolo di miglior giocatore del mese di febbraio) ed Europa League.

Bruno Fernandes è dunque diventato già il leader in campo dei Red Devils, “appropriandosi” di fatto del titolo che naturalmente dovrebbe appartenere a Paul Pogba, uno degli acquisti più onerosi nella storia del Manchester United. L’ex Juventus, soprattutto a causa dei tanti infortuni subiti nel corso di queste stagioni, non è infatti riuscito quasi mai a replicare quanto fatto vedere in Serie A, e quest’anno è riuscito a raccogliere soltanto sette presenze fornendo due assist ai suoi compagni di squadra ma non trovando mai la via della rete.

A commentare il rapporto e la differenza tra i due giocatori è intervenuto Emmanuel Petit, ex centrocampista di Arsenal, Barcellona e Chelsea, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni del Mirror: “Bruno Fernandes ha avuto un impatto enorme al Manchester United. Nel giro di due mesi è diventato il miglior acquisto della sessione di mercato invernale. E’ come se giocasse con i Red Devils da sei anni. Ha cambiato la mentalità all’interno dello spogliatoio, è difficile per un giocatore che arriva a stagione in corso. Ha fatto quello che non è riuscito a fare Pogba, diventare un leader in campo. Non vedo l’ora di vederli insieme in campo, voglio vedere se insieme funzionano anche se sono certo che sarà così“.