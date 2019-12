Manchester United, i modelli di Solskjaer: “Io come Ferguson, i miei ragazzi come i Busby Babes”

Il modello di Ole Gunnar Solskjaer.

Il Manchester United sta vivendo una stagione piuttosto altalenante sia dal punto di vista della prestazione sia da quello dei risultati: basti pensare alle due prestigiose vittorie con Tottenham e Manchester City, sono susseguiti il pareggio in casa con l’Everton e la clamorosa sconfitta contro il Watford nel corso dell’ultima giornata di Premier League.

Manchester United, Solskjaer si sbilancia: “Haaland è il profilo che cerchiamo, stiamo valutando attentamente”

Nonostante l’ottavo posto in classifica la stagione dei Red Devils non può comunque ritenersi positiva, dal momento che su diciotto gare giocate sono arrivate soltanto sei vittorie (poi sette pareggi e cinque sconfitte) per un totale di 25 punti raccolto fino a questo momento. Risultati che si possono spiegare con la rivoluzione messa in atto dal tecnico Ole Gunnar Solskjaer, che ha deciso di affidare la squadra nelle mani dei tanti giovani talenti a sua disposizioni: lo United, con talenti come Marcus Rashford, McTominay e James, è infatti la rosa più giovane dell’intera Premier League.

A parlare della stagione in corso è intervenuto proprio il tecnico dei Red Devils, che durante il podcast ufficiale del club ha confessato di ispirarsi totalmente a Sir Alex Ferguson e alla sua magica “Class of ’92” o ai “Busby Babes” allenati da Matt Busby. Queste le sue dichiarazioni: “E’ naturale per me allenare in questo modo, ma tutto si riduce ad essere modellato su Sir Alex Ferguson, da lui ho appreso tutte le mie abilità di gestione. Mi piace dare ai giovani giocatori una possibilità e mi piace essere diretto, andare avanti quando c’è la possibilità. Certo, dobbiamo essere più bravi a controllare e dominare le partite, ma questo verrà con l’esperienza. Abbiamo la più giovane squadra della Premier League e in un certo senso questo è fantastico, ma d’altra parte questo porta con sé la discontinuità nei risultati. Attaccare è nello stile del Manchester United, e dobbiamo vincere le partite come hanno fatto le squadre di Ferguson e i Busby Babes. Vogliamo vincere in questo modo. Non succederà sempre, ma questo è il nostro obiettivo e quello per cui dobbiamo lottare, per vincere con lo stile corretto. Abbiamo una responsabilità e un dovere verso tutti coloro che vogliono guardare le nostre partite“.