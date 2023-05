Manchester City-West Ham, probabili formazioni: dubbio De Bruyne. Haaland contro Ings

Il Manchester City è chiamato al successo per ritornare in vetta in Premier League, vista la vittoria dell'Arsenal sul Chelsea. Il West Ham, in corsa per la Conference League, non ha ancora scacciato l'incubo retrocessione.

Mediagol ⚽️

di Davide Raja

Si recupera la ventottesima giornata in Premier League, con il Manchester City che ospiterà questo mercoledì alle 21.00 all'Etihad Stadium il West Ham. Una sfida dal pronostico decisamente facile che vede una delle squadre più in forma d'Europa puntare dritta verso l'obiettivo scudetto.

Come arriva il Manchester City — Il Manchester City ha riaperto la lotta scudetto dopo la convincente vittoria contro l'Arsenal che sembrava avere il saldo controllo del vertice alto per buona parte della stagione. Dopo la vittoria dei Gunners sui rivali del Chelsea, Arteta è tornato avanti di due punti rispetto ai Citizens che però devono ancora recuperare ben due gare in cui basterebbe vincerne una per il sorpasso alla vetta. La compagine di Pep Guardiola è una macchina inarrestabile ed in piena corsa per il Triplete, con la vittoria che diventa sempre più frequente soprattutto dopo il rientro in piena forma di Erling Haaland. Al norvegese le chiavi dell'attacco, come al solito, mentre dietro ci sono alcuni dubbi. A centrocampo, le condizioni di De Bruyne non danno certezze a Guardiola che potrebbe non rischiare il belga, mattatore del 4-1 inflitto all'Arsenal con una doppietta, preferendo arretrare nuovamente la posizione di Julian Alvarez o puntando sulla fantasia di Foden. La speranza del tecnico spagnolo è quella di recuperare il proprio perno di centrocampo per la semifinale di Champions League contro il Real Madrid.

Come arriva il West Ham — Il West Ham non gode decisamente dei favori del pronostico in questa sfida dell'Etihad Stadium. Gli Hammers sono reduci da due sconfitte consecutive, nonostante abbiano ben figurato contro il Liverpool, che hanno interrotto una mini-serie positiva che sembrava aver allontanato le preoccupazioni di una retrocessione. Il vantaggio rispetto alla zona calda è ora di quattro punti ma, eccezion fatta per l'impegno proprio contro il City, il calendario sembra "sorridere" a Moyes. In avanti, ballottaggio tra Danny Ings e Michail Antonio, ricordando l'indisponibilità di Gianluca Scamacca. I tifosi del West Ham sorridono più per il percorso europeo della propria squadra, ancora in lotta per la conquista della Conference League con una semifinale da disputare contro l'AZ Alkmaar.

Le probabili formazioni — MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Akanji, Ruben Dias, Aké; Stones, Rodri; Mahrez, J. Alvarez, Gundogan, Grealish; Haaland. Allenatore: Guardiola.

WEST HAM (4-3-3): Fabianski; Kehrer, Aguerd, Zouma, Emerson; Soucek, Rice; Bowen, Paqueta, Fornals; Ings. Allenatore: Moyes.

Arbitro: John Brooks.

Assistenti: Matthew Wilkes, Nick Greenhalgh.

Quarto ufficiale: Robert Jones.

VAR: Michael Salisbury.

Assistente VAR: Constantine Hatzidakis.

DOVE VEDERLA — La gara sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Match visibile anche in streaming su Now TV, scaricando l'app oppure accedendo al sito della piattaforma tramite i propri dispositivi mobili e su Sky Go in streaming.