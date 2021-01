Manchester City, tegola de Bruyne per Guardiola: il belga rischia di saltare il big match contro il Liverpool

Il Manchester City dopo un inizio non troppo positivo ha ritrovato continuità accompagnata dal gioco di Pep Guardiola.

Le prossime settimane saranno dure, con tanti match chiave per confermarsi nelle prime posizioni della classifica. I Citizens dovranno però fare a meno di Kevin De Bruyne per almeno quattro settimane, a causa di uno strappo di lieve entità al tendine del ginocchio.

Il fuoriclasse belga non si sottoporrà ad alcun intervento chirurgico, ma seguirà un percorso riabilitativo per non aggravare ulteriormente lo strappo. La squadra di Guardiola sarà sottoposta ad un tour de force nel prossimo mese con partite fondamentali nella lotta al titolo.

L’ex Werder Brema salterà sicuramente il quarto turno di FA Cup a in quel di Cheltenham sabato sera. Molto probabile che l’assenza perduri anche per i match contro West Brom, Sheffield United, Burnley e soprattutto contro il Liverpool di Jurgen Klopp.

Il 29enne belga ha finora messo insieme in questa stagione 3 gol e 10 assist, ed è considerato dagli addetti ai lavori il giocatore più importante per il gioco di Guardiola.