Premier League, vittorie per Manchester Utd e City: i Red Devils si riprendono la vetta

Il Manchester United supera 2-1 in trasferta il Fulham e risponde così al Leicester.

I Red Devils si riprendono la vetta della Premier League che per poco più di 24 ore era stata di proprietà delle Foxes. La sfida per gli uomini di Solskjaer è iniziata in salita a causa della rete del vantaggio messa a segno da Lookman al 5′, gli ospiti però la ribaltano grazie ai gol di Cavani (21′) e di Paul Pogba al 65′. Nel pomeriggio era arrivata anche la vittoria del Manchester City che ha sconfitto 2-0 l’Aston Villa con fatica grazie a Bernardo Silva (79′) e Gundogan su rigore al 90′.