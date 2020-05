Manchester City, Sterling titubante: “Premier League? Serve buon senso, anche io ho perso qualcuno”

Raheem Sterling si schiera dalla parte di chi non vorrebbe riprendere a giocare.

Il giovane attaccante in forza al Manchester City è più che perplesso per quanto riguarda la decisione presa dal governo inglese che ha stabilito che la stagione potrà ripartire da giugno. Lo stesso esterno offensivo dei Citizens, attraverso il proprio canale Youtube, ha ammesso di aver paura di tornare in campo come il proprio compagno di reparto Sergio Aguero.

“Il momento in cui torneremo ha bisogno di essere uno in cui non giocheremo solo per ragioni calcistiche, ma che sia sicuro non solo per noi giocatori ma anche per lo staff medico, per gli arbitri, per tutti. Non sono preoccupato, ma ho forti riserve: ho amici che hanno perso la nonna e anche nella mia famiglia qualcuno è andato via per sempre. Bisogna avere buon senso e prendersi cura di se stessi e delle persone che ci sono vicine”.

