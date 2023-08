Manchester City, Laporte saluta: “Cinque anni indimenticabili. Errori commessi…”

Dai trofei alle battute d'arresto, dalle vittorie agli infortuni, tutto ha fatto parte del mio viaggio e sono grato per ogni momento che mi ha trasformato in quello che sono oggi. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo percorso: la dirigenza del Manchester City, gli allenatori e tutto lo staff, ogni singolo compagno di squadra con cui ho condiviso lo spogliatoio e ovviamente tutti voi.

È stato un onore e un piacere indossare questi colori e spero che mi ricorderete per questo. Grazie ancora per tutto. Vi auguro buona fortuna per il futuro e vi guarderò sempre, ragazzi. Fino a quando ci incontreremo di nuovo".