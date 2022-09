Palermo, Corini in allenamento punta sul 4-3-3 e al Campus c’è anche Laporte del City

Tante sorprese nel secondo giorno di ritiro rosa all'Etihad Campus di Manchester

"La difesa sotto torchio, il lancio del drone e la sorpresa Laporte". Titola così l'articolo dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia che punta i riflettori sul ritiro del Palermo in quel di Manchester all'Etihad Campus. Allenamento in palestra, partitella in famiglia e qualche visita a sorpresa è la sintesi della seconda giornata della spedizione dei rosa.

Al mister Eugenio Corini non è andata proprio giù la sconfitta in quel di Frosinone, cercando di rifinire tutti quei dettagli che hanno portato al ko di misura. Dai movimenti offensivi del tridente del 4-3-3, velocità ed intensità ed una difesa troppo sbilanciata verso destra in fase d'avvio di azione. Gli occhi del "Genio" sono stati puntati anche sul giovane Claudio Gomes, centrocampista arrivato proprio dal Manchester City e che quindi si può considerare momentaneamente tornato a casa.

"C'è pure una compagnia di livello internazionale, seppur a distanza. All'Etihad Campus non si allena solo il Palermo. C'è un po' di Manchester City sui prati dell'Academy, almeno quelli che sono rimasti in Inghilterra non potendo rispondere alle chiamate delle proprie nazionali. Tra questi, lo spagnolo di origini francesi Aymeric Laporte, difensore del City di Guardiola, alle prese col recupero da un infortunio al ginocchio", prosegue l'articolo del Giornale di Sicilia. L'ex Athletic Bilbao si è però allenato in un campo diverso dalla formazione di Eugenio Corini, comunque non distante dalla compagine rosanero. In pochi si sarebbero immaginati qualcosa di simile fino a pochi mesi fa, con una realtà stratosferica che però non deve distogliere lo sguardo dei rosanero dal proprio obiettivo. Quella di Laporte non è stata l'unica visita a sorpresa targata Citizens, perché ha raggiunto il Palermo anche Enzo Maresca, ex centrocampista del club siciliano da calciatore ed attuale collaboratore tecnico di Pep Guardiola.

"Nella seduta pomeridiana ha fatto il suo ingresso un protagonista speciale degli allenamenti in terra inglese: il drone. Ha spiccato il volo sopra le teste di Brunori e compagni mentre sul campo di facevano le prove del 4-3-3 con l'italo-brasiliano sempre al centro supportato da Di Mariano ed Elia. [...] In serata, i dirigenti del Palermo hanno incontrato la stampa al seguito dei rosa al ristorante San Carlo, il preferito di Roberto Mancini ai tempi in cui ha allenato i Citizens", conclude l'articolo del Giornale di Sicilia.