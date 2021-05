Manchester City, Gullit incorona Foden: “Ha dimostrato tutto il suo talento, mi ricorda Messi”

Ruud Gullit ha tessuto le lodi di Phil Foden.

L’ex attaccante olandese del Milan si è soffermato sulla carriera del giovane calciatore inglese del Manchester City che in questa stagione sta davvero dimostrando un talento che si era già evidenziato negli anni precedenti. Le parole dell’ex Sampdoria.

“Prima in Inghilterra si affermavano e venivano scelti solo i giocatori grandi e forti, ma ora penso che le squadre si fidino di più di quelli piccoli, agili e tecnici. Il City ha dato la sua opportunità a Foden e lui ha dimostrato di essere incredibile, è della stessa categoria di Messi. Non è esattamente come Messi come tipologia di giocatore, nessuno lo è, ma con la sua altezza e la sua velocità me lo ricorda molto. È un giocatore meraviglioso e mi piace guardarlo”.