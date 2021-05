Manchester City, Guardiola allontana Kane: “È un giocatore del Tottenham. Concentrati sulle ultime partite”

Pep Guardiola sta ancora una volta dimostrando tutta la propria bravura.

Il tecnico spagnolo, dopo diversi anni tornerà a giocare una finale di Champions League, con la Premier League già in tasca e un gioco affascinante capace di ammaliare i tanti appassionati. Nella giornata odierna il tecnico del Manchester City è intervenuto in conferenza stampa parlando della sfida contro l’Everton e dei possibili colpi di mercato in vista della prossima stagione.

Harry Kane lascerà il Tottenham al termine della stagione e Pep Guardiola è stato pizzicato su un possibile suo approdo tra le file del City, ma lo spagnolo non si è sbilanciato mostrandosi concentrato e proiettato verso l’importante finale di stagione: “È un giocatore del Tottenham, non è corretto parlarne. Siamo qui per parlare della partita contro l’Everton, che lotta per qualificarsi per una competizione europea. E poi ci sarà un’importante partita in Champions League”.

