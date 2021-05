Manchester City, Guardiola: “Il rigore di Aguero? Era convinto, lui per primo ha detto una cosa”

Aguero si è preso una responsabilità, non importa che abbia sbagliato.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Pep Guardiola, tecnico del Manchester city intervenuto a margine dell’insuccesso subito nell’ultimo match di Premier League per opera del Chelsea. La formazione guidata da Tomas Tuchel, è riuscita ad imporsi sui citizens grazie alla rete nel finale di Marcos Alonso, dopo una sfida giocata a viso aperto da entrambe le compagini. Sul punteggio di 1-0, tuttavia, resta da segnalare l’errore commesso da Sergio Aguero, che presentatosi dagli undici metri ha fallito il calcio di rigore che avrebbe potuto portare il doppio vantaggio ai padroni di casa.

Un pallonetto neutralizzato agevolmente dall’estremo difensore dei blues e che è costato di fatto i tre punti a De Bruyne e compagni. Nonostante l’errore, però, Guardiola si è ugualmente coccolato l’attaccante argentino in conferenza stampa, spiegando come anche campioni del calibro del sudamericano possano commettere errori di questo tipo.

Ecco, di seguito, le sue parole nel post gara:“Ora sembra egoista perchè ha sbagliato i rigore, se lo avesse segnato tutti lo avrebbero definito un genio. Questa è la verità. Dico sempre ai miei rigoristi di prendere una decisione. Cucchiaio, a sinistra, a destra, corto. Qualunque essa sia. Ma che siano convinti e lui era convinto, ma ha sbagliato. Tutti eravamo delusi, ma lui per primo. Fa parte del gioco. E’ un ragazzo sensibile e non ha senso parlare ora di quello che Sergio ha fatto per questo club e questa squadra negli anni passati qui. Ha preso una decisione, nessuno se l’aspettava, ma l’ha fatto e ci ha provato, va bene così. Era convinto e l’ha fatto, pensando che fosse la cosa migliore. I rigoristi hanno una responsabilità e lui se l’è presa, è importante anche questo”.