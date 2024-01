Manchester City, Guardiola: “Xavi lascia il Barcellona? Là è mille volte più dura”

Parola a Pep Guardiola . L'allenatore del Manchester City - in sede di conferenza stampa - ha presentato la sfida tra i Citizens ed il Burnley , in programma domani alle ore 20:30, valida per la ventiduesima giornata della Premier League . Tra i tanti temi trattati, l'ex Bayern Monaco , ha parlato dell'addio di Xavi al Barcellona il prossimo giugno. Di seguito, le sue parole:

"Abbiamo tutta la rosa a disposizione, siamo più forti. Per noi è un giocatore importante. La notizia più importante è che quasi tutta la squadra è in forma. Non abbiamo infortuni: anche Akanj è tornato e si sta allenando bene, non sente dolore al ginocchio. Ci sarà anche Stones. Xavi lascia il Barcellona? Non possiamo paragonare la pressione che abbiamo in Inghilterra a quella spagnola, secondo la mia esperienza. Là è mille volte più dura. Sei conferenze stampa a settimana, tante partite. Mio futuro? Ho tutto quello che un manager può sognare. Abbiamo cambiato molti giocatori in sette anni, ma tutti ci hanno supportato incredibilmente. Mi sento bene e ovviamente un giorno tutto finirà, ma non ci penso adesso".