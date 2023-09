Manchester City-Fulham, le probabili formazioni: ok Foden e Rodri, spazio a Grealish

Il Manchester City ha vinto tre partite su tre, come da programma, seppur con l'ultimo successo arrivato non con troppa facilità battendo lo Sheffield in extremis per 2-1. La formazione di Pep Guardiola è, un po' a sorpresa, tallonata dal West Ham che con una gara in più si ritrova in cima alla classifica. Battendo il Fulham, i Citizens tornerebbero al comando sulla vetta. Tra gli assenti illustri figurano De Bruyne e Stones, con il centrocampo che vedrà la presenza di Kovacic e Rodri, con quest'ultimo match winner dell'ultimo incontro. In avanti spazio all'immancabile Haaland che sarà supportato da Alvarez, Foden e Grealish.