Manchester City, dominio di Haaland e compagni sulle statistiche della Premier League

Eccezion fatta per il secondo posto, il Manchester City domina sugli altri fronti

La sconfitta dell' Arsenal contro un rigenerato Manchester United ha rimesso in carreggiata proprio i rivali concittadini del City , reduci da una battuta d'arresto contro l' Aston Villa . Se la classifica di Premier League dice che al momento i Gunners sono primi con 15 punti mentre i Citizens sono secondi a quota 14, la formazione di Pep Guardiola domina di fatto su tutte le altre statistiche.

Come evidenziato dall'immagine pubblicata sui canali social del Manchester City, la classifica dei marcatori la conduce il nuovo arrivato nel campionato inglese, Erling Haaland, con uno score semplicemente spaventoso di dieci reti siglate in sei gare dal centravanti norvegese, lasciando ben distanti Alek Mitrovic (Fulham) ed Harry Kane (Tottenham) rispettivamente a quota sei e cinque. La classifica dei migliori "assistman" vede primeggiare il trequartista Kevin De Bruyne, a quota quattro passaggi vincenti. I Citizens posseggono anche il miglior attacco della categoria fino a questo momento il miglior attacco con un totale di venti reti realizzate, davanti a Brentford e Liverpool che ne hanno siglati finora 15. Una formazione allenata da Guardiola non può che primeggiare anche nella statistica del più alto numero di passaggi andati a buon fine, con il dato riportato di 4.455 tocchi.