Manchester City, che batosta: il Fair Play finanziario abbatte i Citizens, la punizione dell’UEFA è durissima

Manchester City nella bufera.

I Citizens negli ultimi anni avrebbero violato pesantemente le regole concernenti il Fair Play finanziario e per questo la UEFA ha deciso di escluderli dalle prossime due competizioni europee. Il club inglese guidato da Pep Guardiola, stando a quanto riportato dai canali ufficiali del massimo organo calcistico, non potranno partecipare alle edizioni di Champions League ed Europa League 2020/21 e 2021/22. I britannici logicamente potranno ricorrere alla Corte arbitrale per lo Sport (The Court of Arbitration for Sport (CAS) ), ma dovranno comunque pagare una multa più che salata pari a 25 milioni di sterline.

“La UEFA prende atto della decisione della Camera arbitrale indipendente dell’Organismo di controllo finanziario del club (CFCB), emessa oggi, che includeva il seguente riassunto del suo contenuto ed effetto da annunciare come richiesto dalle Regole procedurali che regolano il CFCB. A seguito di un’audizione tenutasi il 22 gennaio 2020, la Camera Giudicatrice dell’Ente di controllo finanziario del club UEFA (CFCB), presieduto da José da Cunha Rodrigues, ha notificato oggi al Manchester City Football Club la decisione finale sul caso che è stato deferito dal Capo investigatore del CFCB. La Camera Giudicante, dopo aver esaminato tutte le prove, ha riscontrato che il Manchester City Football Club ha commesso gravi violazioni del regolamento sulle licenze e sul fair play finanziario sopravvalutando le entrate delle sue sponsorizzazioni nei suoi conti e nelle informazioni relative al break-even presentate alla UEFA tra il 2012 e 2016. La Camera giudicante ha anche riscontrato che, in violazione del regolamento, il Club non ha collaborato alle indagini da parte del CFCB sul caso”.

