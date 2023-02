Manchester City-Aston Villa, probabili formazioni: ok De Bruyne e Haaland. C’è Bailey

Non sarà facile scendere in campo per il Manchester City. Il tema di discussione principale in casa Citizens negli ultimi giorni non riguarda il rettangolo verde di gioco, purtroppo, dal momento che il club è stato accusato di oltre cento presunte violazioni di carattere finanziario. "Siamo fortunati a vivere in un paese in cui tutti sono innocenti fino a prova contraria", ha dichiarato il tecnico Pep Guardiola in sala stampa. Tornando a trattare di calcio giocato, la recente sconfitta in casa del Tottenham per mano del solito Harry Kane non ha di certo aumentato il morale della piazza, che però è chiamata a sfruttare il passo falso della capolista Arsenal contro il Brentford per accorciare le distanze. L'unico indisponibile per il City è il difensore Stones. In avanti fiducia a Grealish che insieme a Mahrez supporterà il centravanti Haaland.