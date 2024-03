Manchester City-Arsenal, Guardiola: “Si entra nel periodo più importante”

Domenica alle 17.30 Manchester City e Arsenal si affronteranno in un vero e proprio scontro diretto per la corsa al titolo in Premier League.

Mediagol ⚽️️ 29 marzo - 19:22

Un solo punto di differenza a separare l'Arsenal di Arteta e il Manchester City di Guardiola. I Gunners - primi in classifica a pari punti con il Liverpool - saranno ospiti della squadra di Guardiola domenica 31 aprile nella gara valevole per la trentesima giornata di Premier League. L'ex allenatore del Barcellona non ha dubbi sul peso specifico della posta in palio : "Ci aspettano le ultime 10 gare di Premier League, si entra nel periodo più importante. Domenica affrontiamo la capolista, davanti al nostro pubblico che sono sicuro ci darà una grande spinta".

L'allenatore del Manchester City ha poi fatto il punto sugli infortunati "Stones e Walker sono out, non so ancora dire per quante partite dovranno stare fuori. Ederson sta molto meglio, mentre Akanji è al 100% a disposizione. De Bruyne? Questa stagione per lui è stata dura all'inizio per gli infortuni. Ieri si è allenato bene, per le partita importanti servono i giocatori importanti".

