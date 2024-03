Garry: “Palermo di livello, un privilegio affrontare questo match. Sul City…”

"Sono stati tre giorni molto produttivi, ringrazio lo staff per l’accoglienza, strutture al di là delle nostre aspettative. Questi tre giorni si sono conclusi con un test molto competitivo che ci ha lasciato tanti spunti per il prosieguo del nostro campionato. Ho avuto un’ottima impressione del Palermo, squadra di alto livello. Partita molto competitiva, il Palermo ha ottime individualità. Faccio i miei auguri per le ultime otto giornate di campionato, alcune partite saranno sicuramente più impegnative di altre. Sono fiducioso, avranno un ottimo fine campionato. Ci sono stati cinque gialli, non credo che sia segno di una partita ‘violenta’, qualche ritardo nei contrasti ma enorme rispetto tra le due squadre, episodi che possono capitare. Lo spirito era quello giusto. Purtroppo non ho avuto la possibilità di visitare la città, lo staff e i giocatori invece sì. Anche il Museum, lo stadio. I due staff hanno avuto modo di avere una riunione in cui hanno condiviso le proprie esperienze. Tre giocatori della nostra squadra si fermeranno per qualche altro giorno. Conoscevano la grande tradizione che accompagna la storia del Palermo. Impatto bellissimo entrando dal tunnel. Partita speciale, gran privilegio affrontare questo match".