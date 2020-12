Liverpool-WBA 1-1, la frustrazione di Klopp: “Dobbiamo accettare questo pareggio, è solo colpa nostra!”

Il Liverpool frenato in casa dal West Bromwich Albion.

I Reds non approfittano del pari del Manchester United e dello scivolone del Chelsea pareggiando per 1-1 contro i penultimi in classifica. La sfida di Anfield era iniziata nel migliore dei modi per gli uomini di Klopp che avevano siglato la rete del vantaggio con Manè al 12′. I padroni di casa però hanno commesso l’errore di non chiudere la gara e subito di conseguenza la rete del pareggio firmato da Ajayi all’82’. Il tecnico del Liverpool, al termine del match pareggiato, non ha nascosto la propria amarezza per il risultato maturato.

