Liverpool, Thiago dopo la vittoria contro il Lipsia: “Da adesso abbiamo un solo obiettivo”

Reazione dei Reds.

Il Liverpool non sta vivendo uno dei suoi periodi di forma migliori da quando Jurgen Klopp siede sulla panchina di Anfield. Il calcio champagne espresso da Salah e compagni nel corso delle precedenti stagioni agonistiche sembra essere ben lontano dall’attuale rendimento della rosa del patron Tom Werner. Il momentaneo piazzamento in classifica in Premier League è, anch’esso, fuorviante rispetto agli standard soliti del Liverpool degli ultimi anni. La reazione dei Reds sembra però esserci stata a seguito della convincente vittoria contro il Lipsia con il conseguente passaggio del turno ai quarti di finale di Champions League. Uno dei protagonisti della gara giocatasi ieri sera ad Anfield è stato Thiago Alcántara. Il genio spagnolo classe 1991, secondo quanto riportato dal noto quotidiano spagnolo Sport, si è così espresso riguardo alla stagione parecchio travagliata del Liverpool. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“È stato un periodo difficile per tutti noi perché non ci aspettavamo nemmeno nei nostri peggiori incubi che le cose sarebbero andate così. Ma da adesso cerchiamo di fare del nostro meglio per migliorarci quotidianamente. Penso che meritiamo di festeggiare questa vittoria ed io personalmente sono contento. Vorrei provare questa sensazione d’ora in poi più spesso. Possiamo vincere tutte le partite che ci attendono. Sono sempre vicino alla porta, posso creare occasioni e segnare. È un buona posizione per me. Posso aumentare la mia profondità e muovermi tra le linee. Non ho molta pressione e posso interscambiarmi con gli attaccanti. Questa sensazione che abbiamo in questo momento dobbiamo prenderla con moderazione perché dobbiamo prepararci per la prossima partita (contro i Wolves) e andare avanti in questo modo”, ha concluso Thiago.

