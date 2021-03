Champions League, ottavi di ritorno: Barcellona eliminata, non basta Messi. PSG e Liverpool ai quarti di finale

La Champions League si prepara ad entrare nel vivo.

Con le partite andate in scena questa sera di concludono gli ottavi di finale dell’edizione 2020/21 di Champions League. Dopo l’eliminazione di ieri sera della Juventus – a cui non è bastato il successo per 3-2 agguantato contro il Porto – e il pareggio tra Borussia Dortmund e Siviglia che ha sancito il passaggio di turno della compagine tedesca, le ultime due gare valide per il ritorno degli ottavi di finale sono andate in scena questa sera.

Forti del 4-1 dell’andata, ai francesi di Pochettino, è bastato appena un pareggio per strappare il pass per i quarti di finale di Champions League. Eliminato il Barcellona, a cui non basta la rete del solito Lionel Messi. Non sbaglia neanche il Liverpool che, dopo il 2-0 dell’andata, si impone ancora sul Lipsia con il medesimo risultato grazie alle rete di Salah e Manè.