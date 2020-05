Liverpool, Lovren: “Rinchiusi a casa per 46 giorni non è facile. Riposo? Difficile in questo momento”

La parola a Dejan Lovren.

Il difensore centrale del Liverpool, intervenuto ai microfoni di Sportske Novosti, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla quarantena, esprimendo le proprie emozioni in un momento così duro e delicato: “In quarantena non è facile.Siamo stati rinchiusi nelle nostre case per 46 giorni e non siamo andati da nessuna parte. La cosa più difficile da gestire è la pressione psicologica in questa situazione. Mi alleno il più possibile, gioco un po’ con mio figlio sul prato, ma l’allenamento di squadra è tutta un’altra cosa. Cerco di mantenere la motivazione il più possibile. Mi alzo la mattina e mi dico: ‘Oggi mi allenerò’. Almeno sono riuscito a perdere peso. Tutto questo però ha poco senso perché non posso sostituire gli allenamenti di squadra con quello che faccio ora in casa. Abbiamo un piano di allenamento, ma non puoi mantenere il livello come faresti in gruppo. Credo che servirà un periodo di riposo anche dopo questa stagione. Il tempo trascorso in casa non è stato tempo libero. Sicuramente non è stata una vacanza. Come ci si può riposare in un momento delicato come questo?”, ha concluso il gigante croato.

