Liverpool, Klopp sulla ripartenza: “Non amiamo il calcio per l’atmosfera nello stadio”

Il commento di Jurgen Klopp.

Nella giornata odierna è finalmente ripartito il mondo del calcio europeo: dopo più di due mesi oggi è ritornata in scena la Bundesliga, che ha visto anche il big match tra il Borussia Dortmund e lo Schalke 04 terminata 4 a 0 in favore dei gialloneri.

Anche in Italia, in Spagna e in Inghilterra le Federazioni stanno continuando il dialogo con i rispettivi governi per cercare di comprendere quando e se potrà riprendere il campionato al fine di terminare la stagione attuale sospesa da più di due mesi dopo l’emergenza Coronavirus. Alcuni giorni fa la Football Association ha finalmente preso una decisione definitiva: la Premier League ripartirà ufficialmente a partire dal 12 giugno.

Intervenuto ai microfoni della BBC, il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha espresso la sua opinione in merito alla ripresa della stagione: ai Reds mancano pochissimi punti per vincere ufficialmente un campionato che ha dominato dall’inizio alla fine. Queste le sue dichiarazioni:

“Saremo pronti, il calcio è un gioco dove una squadra affronta un’altra. Non dobbiamo essere al nostro meglio assoluto, dobbiamo essere al nostro meglio possibile e questo vale per tutte le altre squadre. A prescindere da quando ripartiremo, avremo tutti lo stesso tempo per prepararci e ci faremo trovare nella miglior forma possibile. Tutti abbiamo cominciato a giocare senza tifosi attorno e amiamo il calcio non per l’atmosfera che c’è nello stadio. Dovremo giocare a porte chiuse per qualche mese, si spera, ma questo non significa che il calcio non sia più quel meraviglioso gioco che è. Spero che in Germania la ripartenza funzioni e che a un certo punto si possa riprendere anche in Inghilterra“.