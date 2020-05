Bundesliga, 26a giornata: il Dortmund strapazza lo Schalke, passo falso Lipsia. Risultati e classifica

La Bundesliga riapre le porte del calcio europeo.

Il campionato tedesco è il primo tra i top d’Europa a riprendere dopo la sospensione avvenuta quel 13 marzo a causa dell’emergenza Coronavirus che ha bloccato il mondo intero. Tutti gli occhi puntati addosso per capire come sarà giocare nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, imposte dalle Federazioni per controllare i casi di contagio.

Riparte col botto il Borussia Dortmund che strapazza con un netto 4-0 lo Schalke 04 al termine di una gara giocata davvero ad alti livelli soprattutto dagli interpreti offensivi che si sono distinti per qualità e tecnica. Ha aperto le danze il solito Erling Braut Haaland che su cross di Brandt ha insaccato aprendo il compasso e beffando l’estremo difensore ospite. Il derby della Ruhr ha regalato altre emozioni: doppietta per il laterale portoghese Raphael Guerreiro e il gol a chiusura della gara di Thorgan Hazard. Wolfsburg all’ultimo respiro grazie alla rete siglata da Ginczek che al 91′ ha sfruttato l’assist di Mbabu e insaccato per l’1-2 finale, passo falso del Lipsia che non va oltre l’1-1 casalingo nella sfida al Friburgo dell’ex Palermo Roland Sallai. Festeggia la vittoria l’Hertha Berlino che surclassa 3-0 l’Hoffenheim in trasferta, pareggio senza reti quello tra Fortuna Dusseldorf e Paderborn.

Augsburg-Wolfsburg 1-2

Borussia Dortmund-Schalke 04 4-0

Fortuna Dusseldorf-Paderborn 0-0

Hoffenheim-Hertha Berlino 0-3

Lipsia-Friburgo 1-1

Eintracht Francoforte-Borussia Moenchengladbach 0-2 (dopo i primi 45′)