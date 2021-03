Liverpool, Klopp non ha dubbi: “Io al posto di Joachim Löw? Non posso. Dopo l’addio ai Reds..”

Parola a Jurgen Klopp.

Liverpool, Thiago dopo la vittoria contro il Lipsia: “Da adesso abbiamo un solo obiettivo”

Attualmente sesto in Premier League a causa di una stagione abbastanza travagliata ed altalenante, il Liverpool non sta rispettando pronostici e aspettative di tifosi ed addetti ai lavori. Proprio per questo motivo, iniziano a circolare le più disparate voci circa il futuro dell’ex coach del Borussia Dortmund, Jurgen Klopp. Quest’ultimo, però, non ha lasciato alcun dubbio affermando le proprie intenzioni nel corso di una lunga intervista rilasciata al quotidiano tedesco Sport Bild. Di seguito, le sue dichiarazioni.

Premier League, Wolverhampton-Liverpool: colpo da ex di Diogo Jota, trionfo Klopp. La classifica aggiornata

“Quando finiro’ al Liverpool – rivela il tecnico, sotto contratto fino al 2024 – mi prendero’ un anno sabbatico. Che nessuno mi chiami dopo quattro o sei mesi, non importa, stacchero’ per un anno“.

E sul miglior centravanti che ha mai allenato: “Robert Lewandowski. Quello che ha tirato fuori dal suo potenziale, come si e’ impegnato per diventare il giocatore che e’ oggi, e’ straordinario. Robert ha fatto ogni passo che doveva fare per trasformarsi nella macchina da gol che e’ adesso, sa esattamente cosa fare in ogni situazione. Devo ringraziare lui e tutti gli altri giocatori che mi hanno fatto sembrare un ottimo allenatore“, sorride Klopp.

VIDEO Bayern Monaco-Lazio, decidono Lewandowski e Choupo-Moting, non basta Parolo: le immagini del ko biancoceleste

Chiosa finale dell’allenatore del Liverpool circa la possibilità di allenare la Nazionale tedesca: “Non ho mai detto che non voglio diventare l’allenatore della Nazionale, quello che ho detto è che non posso. C’è una grande differenza. Ho un impegno con il Liverpool. Sono qui da sei anni e ci fidiamo l’un l’altro con la società. Sarebbe certamente un grande onore essere un allenatore della Nazionale, ma non è il momento giusto“, ha concluso Jurgen Klopp.