Liverpool-Everton 0-2: Richarlison e Sigurðsson inguaino ulteriormente i Reds. La classifica aggiornata

L’Everton sconfigge fuoricasa per 2-0 i Reds di Jurgen Klopp nel derby di Liverpool.

La vittoria arrivata in settimana in Champions League contro il Lipsia, sembrava potesse aver dato nuovo smalto ai campioni d’Inghilterra in carica, ma i Toffies hanno sfruttato alla grande le poche certezze del Liverpool. La squadra di Carlo Ancelotti con questa vittoria aggancia proprio la squadra di Klopp a quota 40, mettendo nel mirino il West Ham quinto a 42 punti. Per i Reds invece è buio pesto, la crisi va avanti e le prime posizioni si allontanano sempre di più. Le due reti dell’Everton sono state segnate al terzo minuto da Richarlison e al minuto 83 da Sigurðsson che ha trasformato un rigore.

