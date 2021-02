Premier League, Southampton-Chelsea 1-1: Mount risponde a Minamino. La classifica aggiornata

Uno a uno, è questo il risultato finale maturato nella gara di Premier League giocatasi tra Southampton e Chelsea.

La compagine guidata da Thomas Tuchel non va oltre il pari contro la squadra di Ralph Hasenhüttl. Da quando l’ex tecnico del PSG è arrivato sulla panchina dei Blues, questa è stata la seconda volta in cui la sua nuova squadra non è riuscita a portare a casa l’intera posta in palio disponibile. Ad aprire le marcature al St Mary’s Stadium era stato al 33′ minuto di gioco Takumi Minamino, molto freddo a far sedere l’estremo difensore del Chelsea, Edouard Mendy, e a scaraventare in rete la sfera bianca. Il pari Blues è arrivato nella seconda frazione di gioco quando Mason Mount ha spiazzato dal dischetto Alex McCarthy. Per la formazione guidata da Ralph Hasenhüttl interrotta dunque la serie di risultati negativi consecutivi, dall’altra parte la compagine di Tuchel perde terreno sul Leicester e sulle due squadre di Manchester.

Di seguito, la classifica aggiornata di Premier League.