Fulham-Wolverhampton, le probabili formazioni: Willian sfida Cunha. Ok Jimenez

Il Fulham ha conquistato al momento dodici punti che consentono ai Cottagers di godere di una buona posizione visti i risultati disastrosi delle dirette concorrenti, tra cui l'Everton che però è stato stroncato da una pesante penalizzazione. Un solo punto conquistato però nelle ultime gare di campionato che iniziano a far preoccupare i tifosi dopo un inizio convincente. Out per infortunio Diop, Adarbioyo e Muniz. Il Wolverhampton conduce un campionato da metà classifica e, seppur l'obiettivo Europa sia piuttosto utopico, la squadra allenata da O'Neil potrebbe intanto balzare dalla "parte sinistra" della graduatoria sorpassando Chelsea e Brentford.

Dove vederla

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). Disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.