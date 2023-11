Girona-Athletic Bilbao, probabili formazioni: obiettivo sorpasso Real Madrid in vetta

La preview e le probabili formazioni del posticipo della quattordicesima giornata della Liga. Il Girona per confermarsi con l'Athletic Bilbao

C'è voglia di continuare a divertirsi ed a far divertire. Il Real Madrid è attualmente primo in classifica e fin qui nulla di sconvolgente ma i blancos vantano solo una lunghezza di vantaggio con una partita in più già disputata a differenza del club targato City Group. All'Estadi Municipal de Montilivi si chiude la quattordicesima giornata della Liga con il posticipo delle 21.00 tra Girona e Athletic Bilbao.

Il Girona quest'anno sta stupendo tutti gli appassionati di calcio e ambisce prepotentemente ad un biglietto per la prossima Champions League e chissà che non possa puntare a qualcosa di persino più ambizioso. La vetta è distante solamente un punto e con la vittoria potenziale di questa serata ci potrebbe essere il contro sorpasso ai colossi del Real Madrid. L'Athletic Bilbao non è però disposto a stendere il tappeto rosso al club catalano perché vuole assicurarsi un posto alle prossime competizione europee. La compagine allenata da Valverde si trova attualmente al sesto posto in classifica, con l'obiettivo Europa League più che alla portata, conteso con Betis Siviglia e Real Sociedad. Solo una sconfitta per il Bilbao nelle ultime cinque uscite, con un pareggio e tre vittorie. Un avversario ostico per il Girona che gode comunque dei favori del pronostico, dopo aver passato tutta la sosta al comando in solitaria del massimo campionato spagnolo.

Le probabili formazioni — GIRONA (4-3-3): Gazzaniga; A. Martinez, E. Garcia, Blind, Gutierrez; A. Garcia, Herrera, I. Martin; Gutierrez; Tsygankov, Dovbyk, Savio. Allenatore: Michel.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simon; De Marcos, Vivian, Paredes, Lekue; Vesga, de Galarreta; I. Williams, Sancet, N. Williams; Guruzeta. Allenatore: E. Valverde.

Dove vederla — La gara sarà trasmessa in streaming e in diretta televisiva in esclusiva sui canali di Dazn, piattaforma che detiene in Italia i diritti televisivi del massimo campionato spagnolo.