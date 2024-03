Fulham-Tottenham, le probabili formazioni: c’è Castagne. Vicario e Udogie dal 1′

E' tutto pronto per il match tra Fulham e Tottenham, valido per la ventinovesima giornata di Premier League ed in programma alle ore 18:30 allo stadio New White Hart Lane. Da una parte la quinta forza del campionato, a quota 53 punti e reduce da due successi consecutivi, contro Aston Villa e Crystal Palace, nei quali gli Spurs hanno siglato sette gol e subitone uno. Dall'altra, un club che vive un situazione tranquilla di metà classifica. 12° posto e 35 punti per Leno e compagni, reduci da una sconfitta in casa delle Wolves per 2-1.