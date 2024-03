Fulham-Brighton, le probabili formazioni: De Zerbi con Welbeck. Ok Castagne e Lukic

La preview e le probabili formazioni del match tra Fulham e Brighton, valido per la ventisettesima giornata di Premier League, edizione 23/24.

⚽️ 2 marzo 2024 (modifica il 2 marzo 2024 | 11:03)

Quasi tutto pronto per Fulham-Brighton. Il match - valido per la ventisettesima giornata del campionato di Premier League - è in programma alle ore 16.00 allo stadio Craven Cottage.

Il Fulham è reduce da due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque di campionato. Nell'ultimo turno Castagne e compagni hanno vinto in trasferta con il Manchester United per uno a due. Una vittoria che ha fatto salire la formazione di Marco Silva al dodicesimo posto in classifica con la zona Europa distante, adesso, ben sette lunghezze. Proprio Silva farà affidamento sul 4-2-3-1 con Iwobi, Pereira e Wilson alle spalle dell'unica punta Rodrigo Muniz.

Chi può ritenersi soddisfatto del cammino percorso è il Brighton, che si trova al settimo posto della graduatoria, a quota trentanove punti. Lo stesso De Zerbi, visionato da grandissimi club europei per il lavoro svolto in Inghilterra da oltre un anno, ha dovuto chiarire la sua posizione sul futuro: "Ho un contratto, non ho deciso nulla. Il mio focus è sul Brighton, al 100%". Enciso e compagni sono reduci - in campionato - dal pareggio ottenuto tra le propria mura amiche contro l'Everton, sfortunato nel subire gol da Dunk al minuto 95'. Mentre in settimana, per i Seagulls è arrivata la cocente eliminazione dalla FA Cup, per mano delle Wolves.

PROBABILI FORMAZIONI — FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Adarabioyo, Bassey, Robinson; Reed, Lukic; Wilson, Pereira, Iwobi; Rodrigo Muniz.

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Igor, van Hecke, Dunk, Estupinan; Gross, Baleba; Adingra, Buonanotte, Enciso; Welbeck.

La sfida tra Fulham e Brighton, in programma sabato alle 16:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato inglese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.