Everton-Newcastle, formazioni ufficiali: Dyche si affida a Calvert-Lewin. Out Isak

Turno infrasettimanale di Premier League. Alle ore 20:45, al Goodison Park, l'Everton ospiterà il Newcastle in occasione del match valevole per la trentatreesima giornata del massimo campionato inglese. Tre punti in palio pesanti per entrambe le compagini, in lotta rispettivamente per la salvezza e per un posto alla prossima Champions League.