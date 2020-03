Emergenza Coronavirus, il duro sfogo di Reina: “La Premier League ha chiuso gli occhi, lunedì torneremo ad allenarci”

“Era da pazzi continuare a giocare”.

Lo ha detto Pepe Reina. L’esperto portiere spagnolo, che nel mese di gennaio ha scelto di lasciare il Milan per approdare all’Aston Villa, è stato intervistato ai microfoni di Marca: oggetto di discussione, l’emergenza sanitaria legata alla diffusione in Europa del Coronavirus. In particolare, in Inghilterra, il campionato in un primo momento non era stato sospeso. Poi, in conseguenza alla decisione di diverse squadre di ricorrere all’auto-quarantena, il cambio di rotta: la Premier League rimarrà ferma fino al prossimo 4 aprile.

“Dobbiamo tutti prendere seriamente questa situazione, gli altri paesi più contagiati avevano già preso misure radicali e noi dobbiamo fare lo stesso. L’Inghilterra non può chiudere gli occhi e fare finta di niente – ha dichiarato l’estremo difensore classe 1982 -. Qui in Inghilterra hanno raccomandato di essere prudenti e di restare a casa. Non ho il problema di tenermi allenato a casa perché ci riposiamo il fine settimana, ma lunedì ci alleniamo. Solo alle squadre che hanno avuto casi di contagio hanno imposto la quarantena e l’isolamento. Noi continueremo ad allenarci normalmente da questo lunedì. La salute di tutti è molto più importanti di qualsiasi sport. Ci sono delle priorità nella vita che vanno tenute chiare e il calcio è solo un divertimento per la gente. I campionati devono riprendere quando tutto sarà finito e la cosa più logica da fare è rimandare gli Europei al prossimo anno”, ha concluso.