Crystal Palace-Chelsea, le probabili formazioni: Pochettino sfida Hodgson. Ok Palmer

Il Chelsea è reduce da un periodo turbolento in Premier League, con due sconfitte consecutive che hanno allontanato la squadra dalle posizioni importanti. Tuttavia, la vittoria in FA Cup contro l'Aston Villa e la qualificazione alla finale di EFL Cup offrono un barlume di speranza. Il derby contro il Crystal Palace rappresenta un'occasione ghiotta per i Blues di tornare alla vittoria in campionato. Le Eagles si trovano in una posizione di classifica ancora peggiore rispetto al Chelsea e versano in una forma recente decisamente scadente. L'assenza di giocatori chiave come Eberechi Eze e Michael Olise priva il Crystal Palace di creatività in fase offensiva, un fattore che il club di Pochettino dovrebbe sfruttare a proprio vantaggio. Inoltre, la pressione su Roy Hodgson è in aumento e una sconfitta nel derby potrebbe aggravare la sua posizione.