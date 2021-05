Chelsea, Tuchel: “A Lampard va il merito di una cosa”

Parola a Thomas Tuchel.

Alla vigilia del match Chelsea-Arsenal, il coach dei Blues ha analizzato la stagione della propria squadra facendo allusione al suo predecessore: Frank Lampard. In particolare, l’ex coach del Paris Saint Germain si è soffermato sui brillanti risultati conseguiti dall’ex playmaker in Champions League. Di seguito, le dichiarazioni di Tuchel.

“Puoi arrivare in finale di Champions o FA Cup solo se qualcuno supera i turni precedenti e Frank Lampard ha ottenuto risultati incredibili nella fase a gironi di Champions. Ha messo le basi per la finale e nessuno lo può dimenticare. Non mi sono mai vergognato di dirlo a voce alta sin dal primo giorno in cui sono arrivato. So benissimo quello che ha rappresentato Frank per questo club da giocatore“.

