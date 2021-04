Premier League 2, primo titolo da allenatore per Enzo Maresca: l’ex Palermo vince con il Manchester City U23

L’Elite Development Squad, trionfa in Premier League 2: il campionato inglese riservato alle formazioni Under 23.

Il Manchester City, con la sua formazione Under23 denominata Elite Development Squad, ha vinto in Premier League 2. La formazione, guidata dall’ex Palermo Enzo Maresca – approdato in panchina lo scorso agosto, si è aggiudicata il titolo raggiungendo la matematica con 10 punti di vantaggio sulla formazione Under 23 del Blackburn.

“È un risultato fantastico, soprattutto per il modo in cui l’abbiamo raggiunto e sono molto orgoglioso dei giocatori e dello staff e voglio ringraziarli tutti. È la prima volta che il Club vince questa competizione e questo mi fa capire l’enorme lavoro dei ragazzi”. Ha commentato Enzo Maresca ai microfoni del sito ufficiale del Manchester City.