Chelsea, Mount: “Ripresa Premier League? Vi dico cosa penso”

Il Chelsea è pronto a ripartire.

Mason Mount, giovane centrocampista del Chelsea, si è espresso in vista della ripresa della stagione di Premier League, in programma il 17 giugno. Di seguito le dichiarazioni del classe ’99: “Penso di parlare a nome di tutti i compagni quando dico che dovevamo tenerci in forma durante il lockdown ed esser pronti per quando potevamo tornare al lavoro. E’ molto eccitante. E’ un qualcosa che stavamo tutti aspettando da molto tempo tornare a giocare quando fosse il momento giusto, quindi siamo tutti entusiasti. E’ fantastico che riprendano le partite ed è qualcosa che tutti volevamo. Tutti amiamo giocare e rappresentare il Chelsea in Premier League e non vediamo l’ora di ricominciare“.

Mourinho: “Mi manca il calcio, vorrei che la Premier League ripartisse. Porte chiuse? Vi dico la mia”