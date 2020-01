Chelsea, Lampard: “Moses? Ci sono state delle richieste, la trattativa con l’Inter…”

Victor Moses sempre più vicino all’Inter.

L’esterno offensivo nigeriano è cercato insistentemente dal club nerazzurro che, dopo aver perso Spinazzola, ha deciso di puntare sull’ex pupillo di Conte al Chelsea. Il 29enne in forza ai Blues potrebbe sbarcare a Milano già in settimana, come confermato da Franck Lampard nel corso dell’odierna conferenza stampa. Il manager del club londinese ha confermato che il suo giocatore è rientrato dal Fenerbahce e ripartirà tra pochi giorni essendoci una trattativa in corso ben avviata. Moses, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, potrebbe sottoporsi alle consuete visite mediche già nella giornata di martedì.

