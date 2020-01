Juventus, Dybala chiama Pogba: “Mi piacerebbe giocare di nuovo con Paul. VAR? Ecco come la penso”

Continua la marcia trionfale della Juventus.

I bianconeri hanno superato per 2-1 il Parma nel posticipo domenicale disputatosi all’Allianz Stadium, un successo cha ha permesso ai piemontesi di staccare in classifica l’Inter (-4). Uno dei protagonisti di questa prima parte di stagione degli uomini di Maurizio Sarri è stato Paulo Dybala che, ai microfoni di OTRO, ha toccato diversi temi: dall’utilizzo del VAR alla speranza di poter giocare di nuovo con Paul Pogba.

“Io e Paul abbiamo un bel rapporto e quando lui giocava qui cercavamo continuamente un modo di festeggiare nuovi gol. Ne abbiamo fatti tanti quindi i festeggiamenti cambiavano spesso. Spero che un giorno potremo festeggiare insieme di nuovo. VAR? È difficile, ci sono molti modi di vedere la tecnologia. Sia a favore che contro. Personalmente giocherei benissimo anche senza VAR, penso che l’arbitro dovrebbe essere libero di gestire la partita da sé senza essere controllato da altri arbitri che non sono in campo perché penso che ci siano molti fattori che hanno impatto sulla partita che non puoi capire guardandoli da fuori. Joya: È il soprannome che mi ha accompagnato e mi accompagna anche adesso, da quando giocavo con l’Instituto de Cordoba. Un giornalista locale mi chiamò così e alcuni compagni lo fanno ancora. Non mi spiace, sono abituato. Uno sogna sempre di arrivare in un club del genere. È un sogno poter rappresentare questi colori. Come lo è poter vincere tutti quei titoli che mancano, per la gente, per noi, perché anche noi lo meritiamo. Sogno di vincere qualcosa di importante anche a livello personale in questo club”.

