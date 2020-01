Juventus-Parma, D’Aversa: “Sono forti, ma nulla è impossibile. Kulusevski? Non verrà più giudicato…”

Il Parma si prepara per la grande sfida di domani.

Sul campo dell’Allianz Stadium andrà in scena la sfida tra la Juventus e il Parma, che si affronteranno in occasione della ventesima giornata di Serie A. Una gara molto importante, dal momento che entrambe le squadre cercheranno di ottenere tre punti per continuare ad inseguire gli obiettivi stagionali.

Alla vigilia del match il tecnico dei gialloblù, Roberto D’Aversa, è intervenuto in conferenza stampa analizzando così i temi più delicati della gara: “Sia noi che loro in Coppa abbiamo schierato i calciatori che hanno giocato meno, davanti avremo una squadra in un ottimo momento, sia fisico che mentale. Dipenderà da come interpreteremo la gara, giovedì con la Roma ho schierato la miglior formazione possibile considerando i calciatori da far riposare, ma l’ha fatto anche la Juve. Tre partite in una settimana? La rosa è corta e la società lo sa, a centrocampo mancano Grassi e Barillà, davanti Karamoh e Gervinho, normale che queste assenze portino difficoltà e conseguenze. Kulusevski? Ora viene visto in maniera diversa, la Juve ha fatto un investimento ed ora non verrà più giudicato come uno che viene dalla Primavera, ma come un giocatore importante; deve fare ciò che sa e divertirsi. Juventus? Sono cambiati sotto l’aspetto dell’interpretazione della gara, fanno un possesso palla non fine a sé stesso e sono bravi negli spazi stretti. Sappiamo che affronteremo una squadra forte, ma nulla è impossibile: l’anno scorso siamo stati bravi, ma se non faremo la partita perfetta difficilmente usciremo con qualche punto. Inglese e Cornelius? Chiunque dei due giochi non potrà fare 90 minuti, anche se fisicamente Inglese è più avanti. Ho poco da dire ai ragazzi, è una gara che si prepara da sola, ma vogliamo dimostrare di non essere inferiori. Mercato? Kurtic è stato importante e la società sa quello che serve. Penso solo ad indovinare la formazione per domani e alla gara con la Juve“.