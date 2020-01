Chelsea, Lampard gela la Lazio: “Giroud professionista esemplare, Olivier ha preso una decisione”

La Lazio costretta a rinunciare a Olivier Giroud.

L’attaccante francese che sembrava a un passo dal poter approdare in biancoceleste rimarrà al Chelsea che senza dubbio lo perderà a giugno a parametro zero. Il club capitolino aveva già preparato un contratto di due anni e mezzo per l’attaccante transalpino, che dovrà però attendere la prossima sessione di mercato per cambiare casacca. A blindare il possente centravanti campione del Mondo in carica con la Francia ci ha pensato il tecnico dei Blues, Franck Lampard, che ha parlato così nel corso dell’odierna conferenza stampa.

“In questa finestra di mercato si è comportato da professionista e da uomo incredibile. Tutti sappiamo che c’è stato interesse nei suoi confronti. A ogni conferenza stampa ho sempre detto che dovevamo essere d’accordo Olivier, io e il club. E in quel periodo è stato impeccabile. Ho enorme rispetto per lui come calciatore. La risposta alla domanda se può partire è: no, non parte”.